Клопотенко назвав найгірші продукти для дітей та розповів, що краще не готувати

"Це вже очевидно, що елементарне здорове харчування – менше солі з цукром і більше овочів та фруктів. Але є ще кілька речей, на які слід звернути увагу. Особливо, коли ви готуєте для дітей", - написав Клопотенко.

Головні поради щодо харчування для дітей

Сухі сніданки – це не добре, тому що в цих пачках багато цукру та трансжирів. В крайньому випадку можна самим зробити гранолу, де і гарна вівсянка буде, і рівень солодкого контролюєте.

Замість фруктових йогуртів – натуральний йогурт + свіжі/заморожені/сушені фрукти та мед. Тому що готові фруктові йогурти у банках містять багато цукру та крохмалю.

Солодощі – це добре. Але тоді не магазинні, а зроблені самостійно. І треба знати міру, звичайно.

Солодке газування – невидимий ворог. Ви не розумієте, але споживаєте багато цукру.

Більше білого нежирного м'яса, менше жирного червоного. Бо дитячому організму так буде легше.

Спробуйте не смажити, а запікати.