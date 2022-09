Нужно ли выпивать 2 литра воды в день? Эксперт по питанию поставил точку в вопросе

Сколько нужно пить воды в день

Эксперт напомнил, что Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует потреблять 2 литра воды в сутки для женщин и 2,5 литра для мужчин. Также рекомендуют и диетологи в соцсетях, отмечает Виктор.

По его словам, 2 литра – это вся Н2О, которая попадает в организм. В нее входит обычная вода, сладкие газированные напитки, компоты, соки, молоко, борщи, яблоки, груши, хлеб и даже мясо (еще где-то 300 мл воды образуется в результате метаболизма ). Единственный продукт, не содержащий воду, это масло.

Мандзяк сообщает, что организм должен получать два литра воды - это не означает, что чистой воды нужно выпивать такое количество. Вы должны учитывать все жидкости и продукты. Более того, нет надобности считать потребленную жидкость.

"Нужно ли нам слушать EFSA и высчитывать каждый грамм воды, полученной из ореха и арбуза? Конечно, нет. Ведь нормы усредненные. Кто-то много двигается – много потеет; другой живет за полярным кругом и потом теряет мало воды. Кто-то употребляет много соли или белка. Это все влияет", - объяснил эксперт по питанию.

Также специалист сообщает, что количество воды в организме регулируется само, без нашего контроля. Нам не нужно неврастенически фиксировать, сколько мы выпили, в этом нет смысла.

Мандзяк еще раз подчеркивает, что нужно пить только тогда, когда вы чувствуете жажду.

Он опубликовал список литературы, из которой взята эта информация.

