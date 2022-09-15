ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нужно ли выпивать 2 литра воды в день? Эксперт по питанию поставил точку в вопросе

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 09:03
Нужно ли выпивать 2 литра воды в день? Эксперт по питанию поставил точку в вопросе Сколько воды нужно выпивать в день (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие диетологи рекомендуют взрослому человеку выпивать не менее двух литров воды в день. Но действительно ли это нужно?

Тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк развенчал этот миф, и объяснил, почему не стоит себя "насиловать".

Сколько нужно пить воды в день

Эксперт напомнил, что Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует потреблять 2 литра воды в сутки для женщин и 2,5 литра для мужчин. Также рекомендуют и диетологи в соцсетях, отмечает Виктор.

По его словам, 2 литра – это вся Н2О, которая попадает в организм. В нее входит обычная вода, сладкие газированные напитки, компоты, соки, молоко, борщи, яблоки, груши, хлеб и даже мясо (еще где-то 300 мл воды образуется в результате метаболизма ). Единственный продукт, не содержащий воду, это масло.

Мандзяк сообщает, что организм должен получать два литра воды - это не означает, что чистой воды нужно выпивать такое количество. Вы должны учитывать все жидкости и продукты. Более того, нет надобности считать потребленную жидкость.

"Нужно ли нам слушать EFSA и высчитывать каждый грамм воды, полученной из ореха и арбуза? Конечно, нет. Ведь нормы усредненные. Кто-то много двигается – много потеет; другой живет за полярным кругом и потом теряет мало воды. Кто-то употребляет много соли или белка. Это все влияет", - объяснил эксперт по питанию.

Также специалист сообщает, что количество воды в организме регулируется само, без нашего контроля. Нам не нужно неврастенически фиксировать, сколько мы выпили, в этом нет смысла.

Мандзяк еще раз подчеркивает, что нужно пить только тогда, когда вы чувствуете жажду.

Он опубликовал список литературы, из которой взята эта информация.

1. Physiology, Water Balance (Tobias, 2021)

2. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water (EFSA Journal, 2010)

3. Thirst and hydration: physiology and consequences of dysfunction (Thornton, 2010)

Как мы ранее писали, эксперт по питанию развенчал главный миф о вредности газировки с заменителями сахара.

Также сообщалось, вредно ли пить воду во время приема пищи.

Читайте РБК-Украина в Google News
вода тренер
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь