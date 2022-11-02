Клопотенко назвал худшие продукты для детей и рассказал, что лучше не готовить

"Это уже очевидно, что элементарное здоровое питание – меньше соли с сахаром и больше овощей и фруктов. Но есть еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Особенно когда вы готовите для детей", - написал Клопотенко.

Главные советы по питанию для детей

Сухие завтраки – это не хорошо, потому что в этих пачках много сахара и трансжиров. В крайнем случае можно самим сделать гранолу, где и хорошая овсянка будет, и уровень сладкого вы контролируете.

Вместо фруктовых йогуртов – натуральный йогурт + свежие/замороженные/сушеные фрукты и мед. Потому что готовые фруктовые йогурты в банках содержат много сахара и крахмала.

Сладости – это хорошо. Но тогда не магазинные, а сделанные самостоятельно. И надо соблюдать меру, конечно.

Сладкая газировка – невидимый враг. Вы не понимаете, но потребляете множество сахара.

Больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного. Ибо детскому организму так будет легче.

Пробуйте не жарить, а запекать.