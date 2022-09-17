"Еда Афродиты": что нужно есть женщинам для красоты и молодости

Всем женщинам хочется оставаться красивыми и молодыми, даже в такое тяжелое для Украины время. В этом нет ничего сложного, так как продукты питания для этого доступны всем.

Каким должен быть рацион женщины, заботящейся о себе, рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Чем организм женщины отличается от мужского

Скиталинская напомнила, что организм женщины более пассивно отвечает на стрессовые ситуации, что проявляется большей склонностью к депрессивным состояниям и стрессовым расстройствам.



У женщин в 2-3 раза больше шансов впасть в состояние депрессии в период менопаузы, чем у мужчин.



Для женщин более характерны болезни нервной системы, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, астма, аллергические заболевания.

Каким должен быть рацион женщины

Прежде всего, еда должна быть сбалансирована. Включайте в питание белковые блюда, полезный жир и множество разноцветных растительных продуктов

В рационе должны быть ферментированные продукты. Речь не только о квашеной капусте и огурцах, но и о яблочном/виноградном/бальзамическом уксусе. Также не забывайте включать иногда ферментированные соевые продукты.

Пример завтрака от Оксаны Скиталинской (фото:facebook.com/O.Skytalinska)

Эти продукты богаты не только живыми полезными бактериями и стимулируют их рост в кишечнике, но и продуктами их жизнедеятельности (метабиотиками).

Квашеная капуста – это лактобактерии, экзотическое кимчи – фирмикуты, лактобактерии, бактериоиды. В йогурте - лактобактерии и бифидобактерии.

Кстати, соевые ферментированные продукты полезны женщинам после 45 лет для профилактики рака молочной железы.

Диетолог отметила, что есть их много не нужно, достаточно один раз в неделю примерно 50 г тофу или баночки соевого йогурта.

Неферментированные пребиотические продукты стимулируют рост полезных бактерии. К ним относятся - чай из ромашки, корня топинамбура и цикория. Они увеличивают рост 5 разновидностей лактобактерий (лактис, рамнозус, булгарикус, паркасей, плантарум). Они продолжают женщинам долголетие.

Не забывайте про зерновые. Из них самое полезное – это оболочки, в них много биологически активных веществ, клетчатки растворимой и нерастворимой, магния, витаминов группы В.

Включайте в рацион полезные овощи (facebook.com/O.Skytalinska)

Поэтому добавляйте в блюда молотые в порошок отруби. Очень вкусно сделать простое и полезное блюдо: йогурт + молотые отруби + ягоды + семена льна (также молотые). Дайте настояться 10 минут.

Бобовые - это вообще уникальный продукт. С одной стороны - это растительные белки, с другой – растворимая (связывающая вредные вещества в кишечнике), клетчатка.

Бобовых много не нужно, достаточно столовой ложки. Я часто употребляю красную и черную фасоль, потому что в цветной фасоли много противовоспалительных полифенолов. Кроме того, чем богаче блюдо полифенолами, тем больше оно снижает гликемический индекс, тем ниже риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Продукты, стимулирующие образование стволовых клеток. Как известно, стволовые клетки – это клетки-трансформеры, которые могут "трансформироваться" в разные клетки нашего тела и защищать его в случае необходимости. С возрастом количество стволовых клеток становится значительно меньше.

Поэтому включайте в рацион какао на воде, черный-пречерный шоколад, черный чай, черные ягоды, темно-синие сливы, а также зеленый чай, зеленые листья (капуста кейл, темно-зеленые листья сельдерея, шпинат, кресс-салат; горчица - должны быть в вашем рационе часто.

Каротиноиды. Наиболее активными являются два – ликопен из помидоров и бета-каротин из моркови и красного перца. При тушении помидоров количество ликопена растет в десятки раз.



Такая пища улучшает ремонт ДНК, активирует гены-супрессоры и создает неблагоприятные условия для развития многих видов рака, замедляет рост и деление раковых клеток.