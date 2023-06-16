Клопотенко дав рецепт найкращого тіста для піци: ви будете готувати його знову і знову! (відео)

Інгредієнти для піци на кефірі

Вам потрібно:

200 мл кефіру

1 чайна ложка солі

300 грамів борошна

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка розпушувача

2 столових ложки соняшникової олії

Покрокове приготування

У миску висипте борошно, додайте до нього цукор, сіль і розпушувач. Перемішайте сухі інгредієнти до однорідності.

Тепер додайте соняшникову олію та кефір. Саме вони роблять тісто м'яким і повітряним. Перемішайте інгредієнти спочатку ложкою, а коли тісто почне збиратися в купу - руками.

За консистенцію тісто буде трохи липким. Якщо це заважатиме вам його вимішати, можна додати небагато борошна. Але не переборщіть із цим, щоб тісто не стало "забитим".

Тепер можна формувати та складати піцу. Розкачайте її на поверхні. Можете робити це відразу на пергаменті чи деці, щоб не перекладати зі столу.

Надайте піці бажану форму: круглу, квадратну чи будь-яку іншу. Змастіть її соусом, покладіть м'ясо, овочі, сир і все, що любите.

Відправте страву в духовку на пів години за температури 180 градусів. Коли піца буде готова, дістаньте та прикрасьте зверху базиліком. Після чого дайте їй охолонути й розрізайте.