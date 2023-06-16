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Клопотенко дал рецепт лучшего теста для пиццы: вы будете готовить его снова и снова! (видео)

Как приготовить тесто для пиццы (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Пицца - это любимое блюдо многих, ведь его можно сделать в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и без лишней траты времени. Значительную роль в пицце играет тесто. Оно должно быть воздушным и нежным, а еще желательно с хрустящей корочкой.

Как приготовить идеальное тесто на пиццу рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для пиццы на кефире

Вам нужно:

  • 200 мл кефира
  • 300 граммов муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла

Пошаговое приготовление

В миску высыпьте муку, добавьте к ней сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухие ингредиенты до однородности.

Теперь добавьте подсолнечное масло и кефир. Именно они делают тесто мягким и воздушным. Перемешайте ингредиенты сначала ложкой, а когда тесто начнет собираться в кучу - руками.

По консистенции тесто будет немного липким. Если это будет мешать вам его вымешать, можно добавить немного муки. Но не переборщите с этим, чтобы тесто не стало "забитым".

Теперь можно формировать и складывать пиццу. Раскатайте ее на поверхности. Вы можете делать это сразу на пергаменте или деке, чтобы не перекладывать со стола.

Придайте пицце желаемую форму: круглую, квадратную или любую другую. Смажьте ее соусом, положите мясо, овощи, сыр и все, что любите.

Отправьте блюдо в духовку на пол часа при температуре 180 градусов. Когда пицца будет готова, достаньте и украсьте сверху базиликом. После чего дайте ей остыть и разрезайте.

Раньше мы рассказывали, как приготовить украинскую мини-пицу по-закарпатски.

Читайте также, какие сыры лучше всего подходят для приготовления пиццы.

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