Клопотенко дал рецепт лучшего теста для пиццы: вы будете готовить его снова и снова! (видео)

Ингредиенты для пиццы на кефире

Вам нужно:

200 мл кефира

300 граммов муки

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки подсолнечного масла

Пошаговое приготовление

В миску высыпьте муку, добавьте к ней сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухие ингредиенты до однородности.

Теперь добавьте подсолнечное масло и кефир. Именно они делают тесто мягким и воздушным. Перемешайте ингредиенты сначала ложкой, а когда тесто начнет собираться в кучу - руками.

По консистенции тесто будет немного липким. Если это будет мешать вам его вымешать, можно добавить немного муки. Но не переборщите с этим, чтобы тесто не стало "забитым".

Теперь можно формировать и складывать пиццу. Раскатайте ее на поверхности. Вы можете делать это сразу на пергаменте или деке, чтобы не перекладывать со стола.

Придайте пицце желаемую форму: круглую, квадратную или любую другую. Смажьте ее соусом, положите мясо, овощи, сыр и все, что любите.

Отправьте блюдо в духовку на пол часа при температуре 180 градусов. Когда пицца будет готова, достаньте и украсьте сверху базиликом. После чего дайте ей остыть и разрезайте.