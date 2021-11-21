Клопотенко дал рецепт самого простого творожного печенья: три ингредиента и 15 минут на выпекание

Ресторатор Евгений Клопотенко дал рецепт вкуснейшего творожного печенья, в котором всего три основных ингредиента, а выпекается оно в духовке всего за 15-20 минут.
Как приготовить печенье, победитель МастерШеф рассказал на своем сайте.
Кулинар рекомендует готовить такую выпечку соленой. Она придется по вкусу как взрослым, так и детям - особенно к сладкому чаю.
Фото: Таким будет наше печенье на выходе (klopotenko.com)
Духовку разогрейте до 180 градусов в режиме нижнего и верхнего нагрева. Если такого режима у вас нет, используйте стандартный режим. 60 г сливочного масла нагрейте до комнатной температуры, 150 г муки просейте через сито, чтобы тесто было более пышным.
В небольшую миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте муку, соль, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте 250 г творога и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Сформируйте печенье руками, придавая ему произвольную форму, самая простая - круглая.
Главное, чтобы размер печенья не был слишком маленьким, иначе оно сильно пересохнет. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте их подсолнечным маслом.
Выложите печенье на противень с пергаментом и выпекайте 15-20 минут, пока оно не станет золотистого цвета.
Смотрите на видео, как приготовить эту вкусноту:
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