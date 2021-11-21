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Клопотенко дав рецепт найпростішого сирного печива: три інгредієнти і 15 хвилин на випікання

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко дав рецепт смачного сирного печива, в якому всього три основних інгредієнти, а випікається воно в духовці всього за 15-20 хвилин.

Як приготувати печиво, переможець МастерШеф розповів на своєму сайті.

Кулінар рекомендує готувати таку випічку солоною. Вона припаде до смаку як дорослим, так і дітям - особливо до солодкого чаю.

Інгредієнти для печива:

  • Сир - 250 г
  • Борошно - 150 г
  • Масло вершкове - 60-70 г
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Розпушувач - 1/2 ч. л.

Фото: Таким буде наше печиво на виході (klopotenko.com)

Покрокове приготування випічки

Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі нижнього і верхнього нагріву. Якщо такого режиму у вас немає, використовуйте стандартний режим. 60 г вершкового масла нагрійте до кімнатної температури, 150 г борошна просійте через сито, щоб тісто було більш пишним.

У невелику миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте борошно, сіль, розпушувач і перемішайте. Додайте 250 г сиру і добре перемішайте до отримання однорідної маси.

Сформуйте печиво руками, надаючи йому довільну форму, найпростіша - кругла.

Головне, щоб розмір печива не був занадто маленьким, інакше воно сильно пересохне. Щоб тісто не прилипало до рук, змастіть їх соняшниковою олією.

Викладіть печиво на деко з пергаментом і випікайте 15-20 хвилин, поки воно не стане золотистого кольору.

Дивіться на відео, як приготувати цю смакоту:

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рецептЕвгений Клопотенко