Клопотенко дав рецепт найпростішого сирного печива: три інгредієнти і 15 хвилин на випікання

Ресторатор Євген Клопотенко дав рецепт смачного сирного печива, в якому всього три основних інгредієнти, а випікається воно в духовці всього за 15-20 хвилин.
Як приготувати печиво, переможець МастерШеф розповів на своєму сайті.
Кулінар рекомендує готувати таку випічку солоною. Вона припаде до смаку як дорослим, так і дітям - особливо до солодкого чаю.
Фото: Таким буде наше печиво на виході (klopotenko.com)
Духовку розігрійте до 180 градусів в режимі нижнього і верхнього нагріву. Якщо такого режиму у вас немає, використовуйте стандартний режим. 60 г вершкового масла нагрійте до кімнатної температури, 150 г борошна просійте через сито, щоб тісто було більш пишним.
У невелику миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте борошно, сіль, розпушувач і перемішайте. Додайте 250 г сиру і добре перемішайте до отримання однорідної маси.
Сформуйте печиво руками, надаючи йому довільну форму, найпростіша - кругла.
Головне, щоб розмір печива не був занадто маленьким, інакше воно сильно пересохне. Щоб тісто не прилипало до рук, змастіть їх соняшниковою олією.
Викладіть печиво на деко з пергаментом і випікайте 15-20 хвилин, поки воно не стане золотистого кольору.
Дивіться на відео, як приготувати цю смакоту:
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