Клопотенко дал рецепт нежнейшей творожной запеканки с бананом: она сведет вас с ума!

Секреты самой вкусной творожной запеканки

В тесто стоит добавить немного крахмала.

Основу для запеканки нужно перебить блендером до кремовости и однородности.

Банан можно добавить не только в основу, но и положить целые кусочки.

"Этот аромат сможет свести вас с ума, я обещаю! А еще эта творожная запеканка - настоящая находка для детей!" - уверяет шеф.

Ингредиенты:

Творог 9% - 500 г

Банан - 3 шт.

Яйцо - 3 шт.

Сахар - 100 г

Сметана - 4 ст. л.

Кукурузный крахмал - 4 ст. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Сливочное масло для смазывания формы - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление запеканки

Подготовьте все ингредиенты для приготовления запеканки. Включите разогреваться духовку до 180 градусов.

Для теста в большой миске соедините 500 г творога жирностью 9% со 100 г сахара. Добавьте в тесто 4 ст. л. сметаны и столько же кукурузного крахмала.

Нарежьте произвольными кусочками 1,5 банана и добавьте в тесто. Другие 1,5 банана пока отложите.

В отдельную миску отделите белки 3 яиц, они нам понадобятся позже, а желтки добавьте в тесто. Добавьте в тесто 1/3 ч. л. соли и хорошо перебейте блендером до кремового состояния.

Яичные белки взбейте миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Очень осторожно добавьте их к основной сырной массе.

Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы не нарушить рыхлую структуру взбитых белков.

Еще 1,5 банана нарежьте полукольцами и осторожно добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте силиконовой лопаткой.

Разъемную форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Осторожно перелейте тесто в форму и немного разровняйте.

Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 50-60 минут в зависимости от толщины слоя.