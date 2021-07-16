Клопотенко дав рецепт ніжнющої сирної запіканки з бананом: вона зведе вас з розуму!

Секрети смачнющої сирної запіканки

У тісто варто додати трохи крохмалю.

Основу для запіканки потрібно перебити блендером до кремовості і однорідності.

Банан можна додати не тільки в основу, але і покласти цілі шматочки.

"Цей аромат зможе звести вас з розуму, я обіцяю! А ще ця сирна запіканка - справжня знахідка для дітей!"- запевняє шеф.

Інгредієнти:

Сир 9% - 500 г

Банан - 3 шт.

Яйце - 3 шт.

Цукор - 100 г

Сметана - 4 ст. л.

Кукурудзяний крохмаль - 4 ст. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Вершкове масло для змазування форми - 1 ст. л.

Покрокове приготування запіканки

Підготуйте всі інгредієнти для приготування запіканки. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.

Для тіста у великій мисці з'єднайте 500 г сиру жирністю 9% зі 100 г цукру. Додайте в тісто 4 ст. л. сметани і стільки ж кукурудзяного крохмалю.

Наріжте довільними шматочками 1,5 банана і додайте в тісто. Інші 1,5 банана поки відкладіть.

В окрему миску відокремте білки 3 яєць, вони нам знадобляться пізніше, а жовтки додайте в тісто. Додайте в тісто 1/3 ч. л. солі і добре перебийте блендером до кремового стану.

Яєчні білки збийте міксером з дрібкою солі до м'яких піків. Дуже обережно додайте їх до основної сирної маси.

Обережно перемішайте лопаткою, щоб не порушити пухку структуру збитих білків.

Ще 1,5 банана наріжте півкільцями і обережно додайте в сирну масу, ретельно перемішайте силіконовою лопаткою.

Роз'ємну форму для випічки вистеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.

Обережно перелийте тісто в форму і трохи розрівняйте.

Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 50-60 хвилин в залежності від товщини шару.