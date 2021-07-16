Клопотенко дав рецепт ніжнющої сирної запіканки з бананом: вона зведе вас з розуму!

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати неймовірно повітряну і ніжну сирну запіканку з бананом. Переможець МастерШеф поділився кількома секретами, які дозволять домогтися ідеального смаку і аромату.
Про це кулінар написав на своєму особистому сайті.
"Цей аромат зможе звести вас з розуму, я обіцяю! А ще ця сирна запіканка - справжня знахідка для дітей!"- запевняє шеф.
Підготуйте всі інгредієнти для приготування запіканки. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.
Для тіста у великій мисці з'єднайте 500 г сиру жирністю 9% зі 100 г цукру. Додайте в тісто 4 ст. л. сметани і стільки ж кукурудзяного крохмалю.
Наріжте довільними шматочками 1,5 банана і додайте в тісто. Інші 1,5 банана поки відкладіть.
В окрему миску відокремте білки 3 яєць, вони нам знадобляться пізніше, а жовтки додайте в тісто. Додайте в тісто 1/3 ч. л. солі і добре перебийте блендером до кремового стану.
Яєчні білки збийте міксером з дрібкою солі до м'яких піків. Дуже обережно додайте їх до основної сирної маси.
Обережно перемішайте лопаткою, щоб не порушити пухку структуру збитих білків.
Ще 1,5 банана наріжте півкільцями і обережно додайте в сирну масу, ретельно перемішайте силіконовою лопаткою.
Роз'ємну форму для випічки вистеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.
Обережно перелийте тісто в форму і трохи розрівняйте.
Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 50-60 хвилин в залежності від товщини шару.
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