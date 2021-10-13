Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь!

Популярный и любимый всеми украинцами повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить дома настоящую медовую пахлаву.
Рецепт лакомства появился в Telegram-канале кулинара.
"Сегодня научу вас готовить трушную медовую пахлаву. Из теста фило, меда и грецких орехов. По желанию можно взять фисташки и представлять, что вы в Турции на отдыхе. Осторожно лишь пальцы не покусайте, потому что будет очень вкусно", - описал рецепт Клопотенко.
Смотрите на видео, как правильно намазать тесто сиропом и добавить орехи. Приятного аппетита!
Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов.