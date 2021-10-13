Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь!

"Сегодня научу вас готовить трушную медовую пахлаву. Из теста фило, меда и грецких орехов. По желанию можно взять фисташки и представлять, что вы в Турции на отдыхе. Осторожно лишь пальцы не покусайте, потому что будет очень вкусно", - описал рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

450 граммов теста фило

450 граммов грецких орехов

½ ч. л. молотой корицы

¼ ч. л. соли

200 граммов сливочного масла

Для сиропа:

200 граммов сахара

200 мл воды

200 граммов меда

1 ст. л. сока лимона

2 палочки корицы

1/2 лимона (цедра)

4 коробочки кардамона

Смотрите на видео, как правильно намазать тесто сиропом и добавить орехи. Приятного аппетита!