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Клопотенко дал рецепт настоящей медовой пахлавы: пальчики оближешь!

Автор: Styler

Популярный и любимый всеми украинцами повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить дома настоящую медовую пахлаву.

Рецепт лакомства появился в Telegram-канале кулинара.

"Сегодня научу вас готовить трушную медовую пахлаву. Из теста фило, меда и грецких орехов. По желанию можно взять фисташки и представлять, что вы в Турции на отдыхе. Осторожно лишь пальцы не покусайте, потому что будет очень вкусно", - описал рецепт Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 450 граммов теста фило
  • 450 граммов грецких орехов
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • ¼ ч. л. соли
  • 200 граммов сливочного масла

Для сиропа:

  • 200 граммов сахара
  • 200 мл воды
  • 200 граммов меда
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 2 палочки корицы
  • 1/2 лимона (цедра)
  • 4 коробочки кардамона

Смотрите на видео, как правильно намазать тесто сиропом и добавить орехи. Приятного аппетита!

Как мы ранее писали, Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов.

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Евгений Клопотенко