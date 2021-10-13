Клопотенко дав рецепт справжньої медової пахлави: пальчики оближеш!

Популярний і улюблений усіма українцями кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вдома справжню медову пахлаву.
Рецепт ласощів з'явився в Telegram-каналі кулінара.
"Сьогодні навчу вас готувати трушну медову пахлаву. З тіста філо, меду і волоських горіхів. За бажанням можна взяти фісташки й уявляти, що ви в Туреччині на відпочинку. Обережно лише пальці не покусайте, тому що буде дуже смачно", - описав рецепт Клопотенко.
Дивіться на відео, Як правильно намазати тісто сиропом і додати горіхи. Приємного апетиту!
Як ми раніше писали, Клопотенко розповів, що можна зробити з лимонів.