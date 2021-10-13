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Клопотенко дав рецепт справжньої медової пахлави: пальчики оближеш!

Автор: Styler

Популярний і улюблений усіма українцями кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вдома справжню медову пахлаву.

Рецепт ласощів з'явився в Telegram-каналі кулінара.

"Сьогодні навчу вас готувати трушну медову пахлаву. З тіста філо, меду і волоських горіхів. За бажанням можна взяти фісташки й уявляти, що ви в Туреччині на відпочинку. Обережно лише пальці не покусайте, тому що буде дуже смачно", - описав рецепт Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 450 грамів тіста філо
  • 450 грамів волоських горіхів
  • ½ ч. л. меленої кориці
  • ¼ ч. л. солі
  • 200 грамів вершкового масла

Для сиропу:

  • 200 грамів цукру
  • 200 мл води
  • 200 грамів меду
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 2 палички кориці
  • 1/2 лимона (цедра)
  • 4 коробочки кардамону

Дивіться на відео, Як правильно намазати тісто сиропом і додати горіхи. Приємного апетиту!

Як ми раніше писали, Клопотенко розповів, що можна зробити з лимонів.

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Евгений Клопотенко