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Супер-универсальный продукт: Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 14:06
Супер-универсальный продукт: Клопотенко рассказал, что можно сделать из лимонов Фото: Клопотенко рассказал о лимонах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Лимоны - супер универсальный продукт. В этом уверен известный украинский кулинар Евгений Клопотенко, который предлагает сделать из этого цитруса массу полезных вещей.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Лично для меня лимон по приоритету находится где-то на уровне с ножом или дощечкой. Я балансирую им вкус пищи, или добавляю для какого-то легкого акцента блюде. Супер универсальный продукт. Однако, фантазия использования зашла куда дальше чем потереть цедру и выжать сок", - написал Евгений.

Что же можно еще делать с лимоном?

Лимонная соль. Для нее вам потребуются: куркума, лимон, соль. Сначала натрите цедру лимона, а затем выжмите сок. Смешайте сок с куркумой и хорошо перемешайте. Добавьте туда соль и цедру, выложите на пергамент и просушите в духовке в течение 7-8 минут при температуре 180 градусов.

Заморозьте лимон. Это небольшой лайфхак, что делать с лимоном, который скоро крякнет. Когда он достаточно заморозится, вы сможете перебить его в блендере и использовать как дополнение к чаю.

Молотая лимонная цедра. Здесь вообще легко. Срезаете лимонную цедру и высушиваете в духовке 7-8 часов при температуре 95 градусов. Затем с помощью кухонной машины измельчите цедру в порошок и упакуйте в сухую емкость, желательно стеклянную.

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился рецептом картофельного пюре и добавил туда неожиданный продукт.

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Евгений Клопотенко
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