Клопотенко дав рецепт справжньої медової пахлави: пальчики оближеш!
Фото: Євген Клопотенко дав рецепт пахлави (Instagram.Klopotenko)
Популярний і улюблений усіма українцями кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати вдома справжню медову пахлаву.
Рецепт ласощів з'явився в Telegram-каналі кулінара.
"Сьогодні навчу вас готувати трушну медову пахлаву. З тіста філо, меду і волоських горіхів. За бажанням можна взяти фісташки й уявляти, що ви в Туреччині на відпочинку. Обережно лише пальці не покусайте, тому що буде дуже смачно", - описав рецепт Клопотенко.
Інгредієнти:
- 450 грамів тіста філо
- 450 грамів волоських горіхів
- ½ ч. л. меленої кориці
- ¼ ч. л. солі
- 200 грамів вершкового масла
Для сиропу:
- 200 грамів цукру
- 200 мл води
- 200 грамів меду
- 1 ст. л. соку лимона
- 2 палички кориці
- 1/2 лимона (цедра)
- 4 коробочки кардамону
Дивіться на відео, Як правильно намазати тісто сиропом і додати горіхи. Приємного апетиту!
Як ми раніше писали, Клопотенко розповів, що можна зробити з лимонів.