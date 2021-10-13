Клопотенко дав рецепт справжньої медової пахлави: пальчики оближеш!

"Сьогодні навчу вас готувати трушну медову пахлаву. З тіста філо, меду і волоських горіхів. За бажанням можна взяти фісташки й уявляти, що ви в Туреччині на відпочинку. Обережно лише пальці не покусайте, тому що буде дуже смачно", - описав рецепт Клопотенко.

Інгредієнти:

450 грамів тіста філо

450 грамів волоських горіхів

½ ч. л. меленої кориці

¼ ч. л. солі

200 грамів вершкового масла

Для сиропу:

200 грамів цукру

200 мл води

200 грамів меду

1 ст. л. соку лимона

2 палички кориці

1/2 лимона (цедра)

4 коробочки кардамону

Дивіться на відео, Як правильно намазати тісто сиропом і додати горіхи. Приємного апетиту!