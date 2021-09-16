Клопотенко дал рецепт настоящего омлета: молоко добавлять туда не нужно!

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептом идеального омлета, в который он добавил минимум ингредиентов и главное - никакого молока.

Как сделать простое и настоящее блюдо из яиц, Клопетнко рассказал на своем сайте .

Несколько секретов идеального омлета

Яйца не нужно взбивать до пены - достаточно, чтобы масса стала однородной (для этого понадобится простая вилка). На одну порцию возьмите 2 яйца.

В классический омлет не кладут разные добавки (овощи, зелень, мясо и так далее).

Молоко, вода или сметана в классическом омлете будут лишними.

Сковорода для жарки омлета должна быть правильной температуры, а именно горячей. Но не раскаленной.

Смешайте сливочное и подсолнечное масло для правильного нежного омлета.

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 20 г

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Соль по вкусу.

Несколько веточек укропа или петрушки.

Пошаговое приготовление блюда:

Возьмите 2 яйца, разбейте в глубокую миску и смешайте их венчиком или вилкой, но так, чтобы не было пены.

Сковородку нагрейте на небольшом огне. Важный момент: сковорода должна быть горячей, но не раскаленной. Для этого лучше брать сковороду с тонким дном.

На горячую сковородку выложите сливочное масло и налейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Как только два масла станут однородной массой, влейте на сковороду яйца. Посолите по вкусу.

Омлет жарьте пару минут при закрытой крышке, после его можно перевернуть и поджарить 30 секунд с другой стороны. Посыпьте омлет зеленью по вкусу.