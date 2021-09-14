Кулинар Сергей Джуренко рассказал, как быстро замариновать белые грибы. Такая закуска сразу же подается к столу, а не закатывается в банки на зиму.

Об этом он рассказал на личном сайте.

По словам кулинара, готовка "быстрой" закуски займет не более часа. При этом использовать можно, как свежие, так и отваренные замороженные грибы.

Ингpeдиeнты для мapинoвaнныx бeлыx гpибoв:

Бeлыe гpибы - 5-6 шт.

Зeлeный лук - 2-3 шт.

Чecнoк - 1-2 зубчикa

Укcуc пищeвoй - 0.5 ч. л.

Рacтитeльнoe мacлo - 2 cт. л.

Сoль, чepный пepeц пo вкуcу

Пошаговое приготовление закуски

Почистите и помойте грибы. Крупные можно порезать сразу, а можно - потом. Налейте в кастрюлю 2,5 литра воды, вскипятите и положите грибы туда. Варить можно, как вы привыкли, но кулинар считает, что и 10 минут будет достаточно.

Переложите сваренные грибы в миску, дайте остыть и порежьте на крупные куски, если нужно. Посолите и поперчите по вкусу (перец можно измельчить перед использованием). Дайте постоять минут десять, чтобы соль растворилась.

Очистите чеснок, мелко нарубите и добавьте к грибам. Тонко нарежьте зеленый лук (без белой части). Перемешайте и добавьте 0.5 ч. л. oбычнoгo пищeвoго (cтoлoвoгo) 6% укcуca. Дайте постоять еще 10 минут и заправьте растительным маслом.

Если закуску поставить в холодильник на некоторое время, она станет еще вкуснее.