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Клопотенко дав рецепт справжнього омлету: молоко додавати туди не потрібно!

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Четвер 16 вересня 2021 18:33
Клопотенко дав рецепт справжнього омлету: молоко додавати туди не потрібно! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом ідеального омлету, в який він додав мінімум інгредієнтів і головне - ніякого молока.

Як зробити просту і справжню страву з яєць, Клопетнко розповів на своєму сайті.

Кілька секретів ідеального омлету

Яйця не потрібно збивати до піни - досить, щоб маса стала однорідною (для цього знадобиться проста вилка). На одну порцію візьміть 2 яйця.

У класичний омлет не кладуть різні добавки (овочі, зелень, м'ясо і так далі).

Молоко, вода або сметана у класичному омлеті будуть зайвими.

Сковорода для смаження омлету повинна бути правильної температури, а саме гарячою. Але не розпеченою.

Змішайте вершкове масло і соняшникову олію для правильного ніжного омлету.

Клопотенко дав рецепт справжнього омлету: молоко додавати туди не потрібно!

Інгредієнти:

  • Яйця - 2 шт.
  • Вершкове масло - 20 г
  • Соняшникова олія - 2 ст. л.
  • Сіль за смаком.

Покрокове приготування страви:

Візьміть 2 яйця, розбийте в глибоку миску і змішайте їх віночком або виделкою, але так, щоб не було піни.

Сковорідку нагрійте на невеликому вогні. Важливий момент: сковорода повинна бути гарячою, але не розпеченою. Для цього краще брати сковороду з тонким дном. 

На гарячу сковорідку викладіть вершкове масло і налийте 2 ст. л. соняшникової олії. Як тільки вони стануть однорідною масою, влийте на сковороду яйця. Посоліть за смаком.

Омлет смажте пару хвилин при закритій кришці, після його можна перевернути і підсмажити 30 секунд з іншого боку. Посипте омлет зеленню за смаком.

Раніше Євген Клопотенко дав рецепт ідеальних сирників з вареним згущеним молоком всередині.

Також кулінар розповів, як приготувати швидку закуску, замаринувавши білі гриби.

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