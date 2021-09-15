Клопотенко дал простой рецепт идеальных сырников, нафаршировав их сгущенкой

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеально вкусные сырники с вареной сгущенкой внутри. Ресторатор говорит, что блюдо готовится по принципу обычных сырников, а вытекающая из них вареная сгущенка является очень приятным бонусом.

Ингредиенты (на 6 сырников):

Творог 9% - 330 г

Мука - 90 г (+3 ст. л. для панировки)

Соль - 1 щепотка

Сахар - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Вареное сгущенное молоко - 6 ч. л.

Пошаговое приготовление блюда

Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусных сырников со сгущенным молоком.

Выложите в миску творог, вбейте туда яйцо и добавьте сахар, добавьте 90 г муки и щепотку соли. Хорошо перемешайте тесто, чтобы оно имело однородную консистенцию.

Скатайте из теста "колбаску" и разделите ее ножом на 6 равных частей. Скатайте из каждой части шарик, приплюсните и вложите в каждую по 1 ч. л. вареного сгущенного молока. Залепите края, как у вареника, потом еще раз немного приплюсните, чтобы придать вид сырника. Запанируйте каждый сырник в муке.

Жарьте сырники на подсолнечном масле на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Несколько советов, как сделать сырники идеальными

Евгений Клопотенко говорит, что добиться идеальной консистенции можно перетерев творог на сито. Если для вас структура не слишком важна, помните сыр толкучкой для картофеля. В крайнем случае - используйте вилку.

СИРНИКИ ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ ВСЕРЕДИНІ СИРНИКИ ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ ВСЕРЕДИНІ Сирники: [існують]. Люди: Омагад, це ж кулінарний шедевр! В минулому році, коли ми з командою підвели статистичні підсумки, сирники були перші. Можливо, в цьому році буде по-іншому, але це аж ніяк не вплине на любов до сирників. Віва ля сирники! Приготуйте сьогодні цю божественну страву і насолоджуйтеся життям: https://bit.ly/klopotenko_syrnyky_zi_zgushhennym-molokom_vseredyni_video Цьом. Posted by Рецепти Євгена Клопотенка on Tuesday, September 14, 2021

Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как измельчить творог (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)