Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом домашнего овсяного печенья с изюмом, вкус которого знаком каждому с детства. Победитель МастерШеф решил усовершенствовать сладость, добавив туда особый ингредиент.
Своим рецептом и пошаговым приготовлением кулинар поделился на личном сайте.
"Я немного усовершенствовал рецепт и добавил к пшеничной муке и овсяным хлопьям ржаную муку. Она богата витаминами группы В, а также содержит клетчатку, которая положительно влияет на обмен веществ. И вообще выпечка из трех видов муки получается удивительно богатой вкусами", - советует Клопотенко.
Подготовьте все ингредиенты для приготовления овсяного печенья с изюмом. Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме конвекции.
Перебейте 220 г овсяных хлопьев в чаше блендера. Смешайте их в большой миске со 150 г пшеничной муки, 150 г ржаной муки, 200 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г изюма, 1 ч. л. корицы и 250 г размягченного сливочного масла.
Вбейте в тесто с остальными ингредиентами 1 яйцо и хорошо перемешайте. Замесите однородное тесто и сформируйте из него шар. Если тесто получается очень сухим, добавьте 3 ст. л. ледяной воды.
На доске или кухонной поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт. Возьмите ваши любимые формочки и вырежьте печенье.
Если у вас нет формочек, возьмите просто стакан и вырежьте из теста кружочки.
Застелите противень пергаментом и выложите сформированное печенье. Выпекайте овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Готовое печенье украсьте любым способом, который вам нравится. Можно при помощи сахарной посыпки и сахарных цветных карандашей.
Ранее кулинар рассказал, как приготовить сочные и ароматные чебуреки без использования фритюра.
Также Евгений Клопотенко дал рецепт легкого зеленого борща, который он посоветовал варить без щавеля.