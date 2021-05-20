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Клопотенко дал рецепт идеального овсяного печенья, добавив особый ингредиент

Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом домашнего овсяного печенья с изюмом, вкус которого знаком каждому с детства. Победитель МастерШеф решил усовершенствовать сладость, добавив туда особый ингредиент.

Своим рецептом и пошаговым приготовлением кулинар поделился на личном сайте.

"Я немного усовершенствовал рецепт и добавил к пшеничной муке и овсяным хлопьям ржаную муку. Она богата витаминами группы В, а также содержит клетчатку, которая положительно влияет на обмен веществ. И вообще выпечка из трех видов муки получается удивительно богатой вкусами", - советует Клопотенко.

Ингредиенты для домашнего овсяного печенья

  • Ржаная мука - 150 г
  • Пшеничная мука - 150 г
  • Овсяные хлопья - 220 г
  • Сахар - 200 г
  • Сливочное масло - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Изюм - 50 г
  • Корица - 1 ч. л.
  • Ледяная вода - 3 ст. л. (если понадобится)
  • Сахарная посыпка и сахарные цветные карандаши для декора.

Пошаговое приготовление сладости

Подготовьте все ингредиенты для приготовления овсяного печенья с изюмом. Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме конвекции.

Перебейте 220 г овсяных хлопьев в чаше блендера. Смешайте их в большой миске со 150 г пшеничной муки, 150 г ржаной муки, 200 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г изюма, 1 ч. л. корицы и 250 г размягченного сливочного масла.

Вбейте в тесто с остальными ингредиентами 1 яйцо и хорошо перемешайте. Замесите однородное тесто и сформируйте из него шар. Если тесто получается очень сухим, добавьте 3 ст. л. ледяной воды.

На доске или кухонной поверхности раскатайте тесто в тонкий пласт. Возьмите ваши любимые формочки и вырежьте печенье.

Если у вас нет формочек, возьмите просто стакан и вырежьте из теста кружочки.

Застелите противень пергаментом и выложите сформированное печенье. Выпекайте овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Готовое печенье украсьте любым способом, который вам нравится. Можно при помощи сахарной посыпки и сахарных цветных карандашей.

Ранее кулинар рассказал, как приготовить сочные и ароматные чебуреки без использования фритюра.

Также Евгений Клопотенко дал рецепт легкого зеленого борща, который он посоветовал варить без щавеля.

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Новости Украины Евгений Клопотенко