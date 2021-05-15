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Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 21:05
Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и легкого зеленого борща, который он решил приготовить без основного ингредиента этого блюда - щавеля. Ингредиенты для первого блюда и пошаговое приготовление - читайте ниже в нашем материале.

Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.

"Зеленый борщ - лучший суп из зелени, который можно себе представить. Очень легкий и, в то же время, насыщенный по вкусу", - написал кулинар и добавил, что готовить его лучше на овощном бульоне.

Ингредиенты для зеленого борща

  • Морковь (одна большая или несколько маленьких)
  • Лук репчатый небольшого размера - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Шпинат - 1 пучок
  • Петрушка - 1 пучок
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Перепелиное яйцо - 4 шт.
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Очистите одну луковицу и морковку. Порежьте половину моркови толстыми кружками, а луковицу оставьте целой. Переложите овощи в кастрюлю емкостью 1,5-2 литра, залейте литром воды, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.

После того, как вода закипит, бульон нужно варить в течение 20 минут. Если хотите усилить аромат, можете добавить туда корень сельдерея или петрушки.

Одновременно с этим отварите 4 перепелиных яйца в течение 4-5 минут кипения. Когда бульон будет готов, удалите оттуда овощи и лавровый лист и оставьте на маленьком огне.

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Вторую половину моркови порежьте мелким кубиком. Одну небольшую луковицу мелко порежьте. Две небольших картофелины почистите и порежьте также мелким кубиком (как морковь).

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеляКлопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеляКлопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Пучок шпината хорошо промойте, срежьте нижнюю часть с корнями и порежьте достаточно крупно. Пучок петрушки и небольшой пучок зеленого лука помойте и крупно порежьте. В петрушке берите только верхнюю часть, где листики.

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеляКлопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Все овощи и зелень положите в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Затем добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Разлейте зеленый борщ по тарелкам и добавьте в каждую по одному отваренному, почищенному и разрезанному на две части перепелиному яйцу.

Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеляКлопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща.

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