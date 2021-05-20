Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом домашнього вівсяного печива з родзинками, смак якого знайомий кожному з дитинства. Переможець МастерШеф вирішив удосконалити солодощі, додавши туди особливий інгредієнт.

Своїм рецептом і покроковим приготуванням кулінар поділився на особистому сайті .

"Я трохи вдосконалив рецепт і додав до пшеничного борошна і вівсяних пластівців житнє борошно. Воно багате вітамінами групи В, а також містить клітковину, яка позитивно впливає на обмін речовин. І взагалі випічка з трьох видів борошна виходить напрочуд багатою смаками", - радить Клопотенко.

Інгредієнти для домашнього вівсяного печива

Житнє борошно - 150 г

Пшеничне борошно - 150 г

Вівсяні пластівці - 220 г

Цукор - 200 г

Вершкове масло - 250 г

Яйце - 1 шт.

Розпушувач - 1 ч. л.

Ізюм - 50 г

Кориця - 1 ч. л.

Крижана вода - 3 ст. л. (якщо знадобиться)

Цукрова посипка і цукрові кольорові олівці для декору.

Покрокове приготування солодощів

Підготуйте всі інгредієнти для приготування вівсяного печива з родзинками. Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі конвекції.

Перебийте 220 г вівсяних пластівців в чаші блендера. Змішайте їх у великій мисці з 150 г пшеничного борошна, 150 г житнього борошна, 200 г цукру, 1 ч. л. розпушувача, 50 г родзинок, 1 ч. л. кориці і 250 г розм'якшеного вершкового масла.

Вбийте в тісто з іншими інгредієнтами 1 яйце і добре перемішайте. Замісіть однорідне тісто і сформуйте з нього кулю. Якщо тісто виходить дуже сухим, додайте 3 ст. л. крижаної води.

На дошці або кухонній поверхні розкачайте тісто в тонкий пласт. Візьміть ваші улюблені формочки і виріжте печиво.

Якщо у вас немає формочок, візьміть просто склянку і виріжте з тіста кружечки.

Застеліть деко пергаментом і викладіть сформоване печиво. Випікайте вівсяне печиво в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Готове печиво прикрасьте будь-яким способом, який вам подобається. Можна за допомогою цукрової посипки і цукрових кольорових олівців.