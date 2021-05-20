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Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт

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Четвер 20 травня 2021 14:02
Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт Колаж РБК-Україна: Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом домашнього вівсяного печива з родзинками, смак якого знайомий кожному з дитинства. Переможець МастерШеф вирішив удосконалити солодощі, додавши туди особливий інгредієнт.

Своїм рецептом і покроковим приготуванням кулінар поділився на особистому сайті.

"Я трохи вдосконалив рецепт і додав до пшеничного борошна і вівсяних пластівців житнє борошно. Воно багате вітамінами групи В, а також містить клітковину, яка позитивно впливає на обмін речовин. І взагалі випічка з трьох видів борошна виходить напрочуд багатою смаками", - радить Клопотенко.

Інгредієнти для домашнього вівсяного печива

  • Житнє борошно - 150 г
  • Пшеничне борошно - 150 г
  • Вівсяні пластівці - 220 г
  • Цукор - 200 г
  • Вершкове масло - 250 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Ізюм - 50 г
  • Кориця - 1 ч. л.
  • Крижана вода - 3 ст. л. (якщо знадобиться)
  • Цукрова посипка і цукрові кольорові олівці для декору.

Покрокове приготування солодощів

Підготуйте всі інгредієнти для приготування вівсяного печива з родзинками. Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі конвекції.

Перебийте 220 г вівсяних пластівців в чаші блендера. Змішайте їх у великій мисці з 150 г пшеничного борошна, 150 г житнього борошна, 200 г цукру, 1 ч. л. розпушувача, 50 г родзинок, 1 ч. л. кориці і 250 г розм'якшеного вершкового масла.

Вбийте в тісто з іншими інгредієнтами 1 яйце і добре перемішайте. Замісіть однорідне тісто і сформуйте з нього кулю. Якщо тісто виходить дуже сухим, додайте 3 ст. л. крижаної води.

Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнтКлопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнтКлопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт

На дошці або кухонній поверхні розкачайте тісто в тонкий пласт. Візьміть ваші улюблені формочки і виріжте печиво.

Якщо у вас немає формочок, візьміть просто склянку і виріжте з тіста кружечки.

Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнтКлопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт

Застеліть деко пергаментом і викладіть сформоване печиво. Випікайте вівсяне печиво в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Готове печиво прикрасьте будь-яким способом, який вам подобається. Можна за допомогою цукрової посипки і цукрових кольорових олівців.

Клопотенко дав рецепт ідеального вівсяного печива, додавши особливий інгредієнт

Раніше кулінар розповів, як приготувати соковиті і ароматні чебуреки без використання фритюру.

Також Євген Клопотенко дав рецепт легкого зеленого борщу, який він порадив варити без щавлю.

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