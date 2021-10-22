Клопотенко дал рецепт домашнего майонеза: попробуете раз и больше никогда не купите магазинный!

Ингредиенты для майонеза:

Желток - 2 шт.

Подсолнечное масло - 125-150 мл

Горчица - 10 г

Сок лимона - 1 ст. л.

Щепотка соли

Вот так будет выглядеть ваш идеальный соус:

Пошаговый рецепт приготовления соуса

Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску, достаточно большую для того, чтобы в ней можно взбить соус венчиком.

Слегка взбейте желтки с горчицей при помощи венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и хорошо взбейте смесь. Она должна стать однородной.

В полученную массу маленькой струйкой добавьте подсолнечное масло, не забывая постоянно взбивать. Чуть-чуть добавили - взбили венчиком, еще чуть-чуть добавили - снова взбили венчиком.

Когда останется последние 5 граммов масла, и вы выльете его в соус, хорошо размешав, майонез будет готов. Вы сможете добавлять его в абсолютно любые блюда в качестве холодного соуса.

Клопотенко напомнил, что майонез - продукт скоропортящийся, поэтому после приготовления его можно хранить в холодильнике всего несколько суток после приготовления.