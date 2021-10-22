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Клопотенко дав рецепт домашнього майонезу: спробуєте раз і більше ніколи не купите магазинний!

Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко розповів, як легко швидко і просто приготувати домашній майонез, який підірве смакові рецептори. Ресторатор запевняє, спробувавши такий соус один раз, ви більше ніколи не купити магазинний.

З чого складається домашній майонез, як його приготувати, всі секрети і нюанси-розповів кулінар на особистому сайті.

Інгредієнти для майонезу:

  • Жовток - 2 шт.
  • Соняшникова олія - 125-150 мл
  • Гірчиця - 10 г
  • Сік лимона - 1 ст. л.
  • Щіпка солі

Ось так буде виглядати ваш ідеальний соус:

Покроковий рецепт приготування соусу

Відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки і гірчицю в скляну або металеву миску, досить велику для того, щоб в ній можна збити соус віночком.

Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віночка. Додайте сік лимона, дрібку солі і добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною.

В отриману масу маленькою цівкою додайте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Трохи додали - збили віночком, ще трохи додали - знову збили віночком.

Коли залишиться останні 5 грамів олії, і ви виллєте її в соус, добре розмішавши, майонез буде готовий. Ви зможете додавати його в абсолютно будь-які страви в якості холодного соусу.

Клопотенко нагадав, що майонез - продукт швидкопсувний, тому після приготування його можна зберігати в холодильнику всього кілька діб після приготування.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати простий яблучний пиріг на кефірі.

Також кулінар дав рецепт справжнього омлету, в який не потрібно додавати молоко.

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Евгений Клопотенко