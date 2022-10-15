Клопотенка назвав популярні крупи, які не потрібно варити

Які крупи не потрібно варити

Кускус

За словами Клопотенка, цю крупу достатньо лише помити й залити окропом. Зберігати її можна в термосі.

Кускус є відмінним джерелом вітамінів групи В, а особливо В5, також в ньому у великій кількості міститься РР і холін. Порція кускусу служить гарним джерелом селену - одного з важливих мінералів, що сприяють розвитку м'язової маси.

Кускус не потрібно варити (freepik)

У холодну пору року така крупа успішно бореться з інфекційними захворюваннями, підвищує тонус організму, що сприяє активному способу життя.

Мікроелементи кускусу прискорюють перетравлення їжі й нормалізують роботу товстого кишківника. Регулярне вживання кускусу сприяє продуктивній роботі головного мозку.

У людей, які регулярно їдять таку крупу, покращиться ріст волосся і зменшується їх випадання.

Гречка

Помийте ретельно крупи, залийте окропом чи навіть холодною водою, соком чи бульйоном.

У порівнянні з іншими крупами, склад гречаної набагато корисніший. В ній містяться всі типи клітковини для здоров’я кишківника.

Ця крупа має мінімальний набір мінералів: марганець, мідь, магній, трохи заліза та навіть кілька антиоксидантів - кверцетин, рутин.

Гречку не потрібно варити (freepik)

Також гречка є хорошим джерелом повільних вуглеводів, що корисно для ШКТ.