Клітинка і мінімалізм: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала наймодніші купальники літа 2025

Принт у клітинку

Для першого образу вона вибрала бікіні з картатим візерунком, яке складалося з ліфа-трикутника і плавок із зав'язками з боків.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Зазначимо, що купальник з принтом у клітинку - це стильна і водночас грайлива альтернатива однотонним або квітковим моделям. Такий принт у стилі ретро асоціюється з французьким шиком, літом у Провансі або пікніками 60-х. У 2025 році клітинка знову в моді та з'являється у найрізноманітніших інтерпретаціях - від класичної до мінімалістичної чорно-білої геометрії.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Чому варто звернути увагу на купальник у клітинку

Ретро-шарм

Клітинка асоціюється зі стилем pin-up або Бріжит Бардо. Такий купальник має жіночний, ностальгічний і дуже фотогенічний вигляд.

Універсальність і ніжність

Маленька клітинка в пастельних тонах надає образу м'якості та романтики, тоді як велика та контрастна робить акцент на фігурі та додає стилю.

Ідеальний варіант для тих, хто не любить яскраві принти

Клітинка - це компроміс між однотоном і візерунком. Вона надає образу структури, не перевантажуючи його.

Легко стилізувати

Такий купальник чудово поєднується з легкими білими сорочками, солом'яними капелюшками та мінімалістичними аксесуарами. Особливо гарний вигляд має в поєднанні з плетеними сумками або сандалями на низькому ходу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендовий купальник на літо (фото: instagram.com/rosiehw)

Білий купальник

Для другого образу вона вибрала білий купальник-бікіні, який вигідно підкреслив її фігуру. Зав'язки на бікіні прикрашені декоративними елементами у вигляді зелених і золотистих намистин.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Білий купальник - один з головних трендів літа 2025 року, і це зовсім не випадково. У новому сезоні мода повертається до чистоти ліній, натуральних кольорів і мінімалізму, а білий - ідеально уособлює всі ці цінності.

Чому білий купальник у тренді влітку 2025

Максимум природності

У 2025 році на першому плані - природна краса, світлі відтінки та "нульовий шум" в образі. Білий купальник має свіжий, спокійний вигляд і підкреслює легкість літнього стилю.

Розі Гантінгтон-Вайтлі вибрала білий купальник (фото: instagram.com/rosiehw)

Символ чистоти та свободи

У неспокійні часи люди прагнуть простоти, спокою і ясності - і білий колір якраз це символізує. Він асоціюється зі свободою, відпочинком і перезавантаженням.

Вигідно підкреслює засмагу

Білий - ідеальний колір для літа, бо створює контраст зі шкірою. Засмага здається ще глибшою, а силует виразнішим.

Працює в будь-якому стилі

У 2025 році дизайнери пропонують білі купальники в різних варіантах: від спортивних монохромних моделей до розкішних варіантів з мереживом, вирізами та ретро-натяками. Білий стає новою основою для модних експериментів.

Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендовий купальник на літо (фото: instagram.com/rosiehw)