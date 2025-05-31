Клетка и минимализм: Рози Хантингтон-Уайтли показала самые модные купальники лета 2025

Клетчатый принт

Для первого образа она выбрала бикини с клетчатым узором, которое состояло из лифа-треугольника и плавок с завязками по бокам.

Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Отметим, что купальник с принтом в клетку - это стильная и одновременно игривая альтернатива однотонным или цветочным моделям. Такой принт в стиле ретро ассоциируется с французским шиком, летом в Провансе или пикниками 60-х. В 2025 году клетка снова в моде и появляется в самых разных интерпретациях - от классической до минималистической черно-белой геометрии.

Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Почему стоит обратить внимание на купальник в клетку

Ретро-шарм

Клетка ассоциируется со стилем pin-up или Брижит Бардо. Такой купальник смотрится женственно, ностальгически и очень фотогенично.

Универсальность и нежность

Маленькая клетка в пастельных тонах придает образу мягкости и романтики, тогда как большая и контрастная делает акцент на фигуре и придает стилю.

Идеальный вариант для тех, кто не любит яркие принты

Клетка - это компромисс между однотоном и узором. Она придает образу структуры, не перегружая его.

Легко стилизовать

Такой купальник отлично сочетается с легкими белыми рубашками, соломенными шляпками и минималистичными аксессуарами. Особенно хорошо смотрится в сочетании с плетеными сумками или сандалями на низком ходу.

Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовый купальник на лето (фото: instagram.com/rosiehw)

Белый купальник

Для второго образа она выбрала белый купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Завязки на бикини украшены декоративными элементами в виде зеленых и золотистых бусин.

Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Белый купальник - один из главных трендов лета 2025 года, и это совсем не случайно. В новом сезоне мода возвращается к чистоте линий, натуральных цветов и минимализма, а белый - идеально олицетворяет все эти ценности.

Почему белый купальник в тренде летом 2025

Максимум естественности

В 2025 году на первом плане - природная красота, светлые оттенки и "нулевой шум" в образе. Белый купальник смотрится свежо, спокойно и подчеркивает лёгкость летнего стиля.

Рози Хантингтон-Уайтли выбрала белый купальник (фото: instagram.com/rosiehw)

Символ чистоты и свободы

В беспокойные времена люди стремятся к простоте, спокойствию и ясности - и белый цвет как раз это символизирует. Он ассоциируется со свободой, отдыхом и перезагрузкой.

Выгодно подчеркивает загар

Белый - идеальный цвет для лета, потому что создает контраст с кожей. Загар кажется еще более глубоким, а силуэт более выразительным.

Работает в любом стиле

В 2025 году дизайнеры предлагают белые купальники в разных вариантах: от спортивных монохромных моделей до роскошных вариантов с кружевом, вырезами и ретро-намеками. Белый становится новой основой для модных экспериментов.

Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовый купальник на лето (фото: instagram.com/rosiehw)