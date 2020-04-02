Климатолог ужаснул украинцев прогнозом: голод, беженцы и потопы в городах

Глобальное потепление и изменение климата может вызвать в Украине значительные проблемы с выращиванием пищи, грозит затоплением территорий юга страны и распространением большого количества сельскохозяйственных насекомых-вредителей, которые ранее не встречались на нашей территории.

По словам председателя Украинской климатической сети Ильи Еременко, аномально малое количество осадков этой зимой, сухая земля и маловодность рек повлияет на возможности выращивания сельхозкультур уже в этом году. Об этом передает УНН.

Также ученый акцентирует внимание, что в целом среднегодовая температура на всей планете повышается, и прежде всего это влияет на водность на доступ к воде. Согласно данным опроса общин в Украине, уже заметны пересыхания большого количества малых рек, а уровень воды в больших - падает.

"И такая засушливость - это наиболее видимый результат в Украине, в свою очередь это влияет на количество пожаров, которое растет ", - отметил климатолог.

Кроме того, выпадает количество осадков, на которые не рассчитаны системы дождевой канализации в Украине, и в некоторых городах некоторое время после дождя вода может стоять глубиной в метр.

Как следствие изменения климата для Украины Еременко называет возможность поднятия уровня моря, что приведет к затоплению большого количества прибрежных территорий. В частности, южные регионы Украины, часть Одессы может быть затоплена, а также еще около 200-250 населенных пунктов, причем некоторые будут подтоплены, а некоторые - потеряны.

"Чтобы в городе невозможно было жить, его не нужного затопить полностью, достаточно, чтобы там раз в год происходил какой-то шторм, или ветер поднимал воду в черте города", - рассказал климатолог.

Кроме того, по его прогнозу, летняя температура будет расти, а особо жарких дней будет становиться больше, и "сидеть дома надо будет не из-за карантина".

"Далее это связано с вредителями, когда у нас начнут заводиться такие вредители, которые раньше здесь не жили, и большая часть вредителей переживет зиму и не будет морозного периода", - рассказал он.

В связи с тем, что в Украине в результате изменения климата не будет полностью разрушительных последствий, то в страну могут переселяться климатические беженцы из других стран, где невозможно будет жить (например, из Африки или Индии).

Ученый заяляет, что указанные климатические изменения обусловлены увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Он подчеркнул, что решить проблему могут все государства вместе, договорившись меньше сжигать ископаемого топлива.

Те же изменения, которые происходят сейчас, обусловлены отсутствием сокращения выбросов парниковых газов 20-30 лет назад, указывает эксперта и добавляет, что климат - очень инерционная система, и последствия наступают через 20 лет.

Еременко отмечает, что есть определенный предел, после которого изменения климата станут вообще непредсказуемыми и неконтролируемыми, но "пока что мы эту границу не перешли, у нас есть ближайшие 10 лет для того, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений".

Как сообщалось ранее, в Государственном агентстве водных ресурсов заявили о резком обмелении в Украине рек и водохранилищ из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. Так, впервые за 120 лет страна оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение в использовании воды.