Климатолог рассказала, каким будет лето в Украине: подобное стало уже нормой

Лето в Украине не будет таким жарким, как в 2010 году. При этом, не исключены в нашей стране так называемые тропические ночи.

Об этом рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины, участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская в интервью "Фактам" .

"Необходимо понимать - на планете Земля очень многие процессы связаны между собой. Это влияние комбинированное и разнонаправленное, поэтому сложно спрогнозировать, даже каким будет нынешнее лето, не говоря уже о последующих годах. Однако можно точно сказать, что это лето не будет таким жарким, как в 2010-м", - сообщила эксперт.

По словам Краковской, поверхность земли уже достаточно охладилась ей нужно определенное время, чтобы нагреться. Все эти процессы имеют инерционный характер.

Будет, как в тропиках?

Климатолог отметила, что не исключены в Украине так называемые тропические ночи. Они могут происходить в июле.

"Правда, могут быть очень жаркие, но кратковременные периоды в самом теплом месяце - июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм. Действительно, подобное стало для Украины уже нормой. Хотя людям, которые живут в северных регионах, сложно переносить такие температуры, потому что они к ним не адаптированы, в отличие от жителей юга, где жара привычное явление", - рассказала эксперт.