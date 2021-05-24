Климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздух в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения произошел 14 мая. Это знаменует начало метеорологического лета.

Как отмечается в сообщении, метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

По данным обсерватории, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.