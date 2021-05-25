Кліматолог розповіла, яким буде літо в Україні: подібне стало вже нормою

Літо в Україні не буде таким спекотним, як у 2010 році. При цьому, не виключені в нашій країні так звані тропічні ночі.

Про це розповіла завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська у інтерв'ю "Фактам" .

"Необхідно розуміти - на планеті Земля дуже багато процесів пов'язані між собою. Цей вплив комбінований і різноспрямований, тому складно спрогнозувати, навіть яким буде нинішнє літо, не кажучи вже про наступні роки. Однак можна точно сказати, що це літо не буде таким спекотним, як у 2010-му", - повідомила експерт.

За словами Краківської, поверхня землі вже достатньо охолола їй потрібен певний час, щоб нагрітися. Всі ці процеси мають інерційний характер.

Буде, як в тропіках?

Кліматолог зазначила, що не виключені в Україні так звані тропічні ночі. Вони можуть відбуватися в липні.

"Правда, можуть бути дуже спекотні, але короткочасні періоди в найтеплішому місяці - липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм. Дійсно, подібне стало для України вже нормою. Хоча людям, які живуть в північних регіонах, складно переносити такі температури, тому що вони до них не адаптовані, на відміну від жителів півдня, де спека звичне явище", - розповіла експерт.