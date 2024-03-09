Клієнти Vodafone можуть отримати безкоштовні гігабайти мобільного інтернету. Як це зробити

Як відправити безкоштовні гігабайти

"Українці й українки, вітаємо вас із Днем народження духовного батька нації - Тараса Шевченка! Як і в часи Кобзаря, ми з вами зараз дуже важливі і потрібні один одному. Дослухаймося і об'єднаймося ще більше, бо наша сила – у нас самих. Разом ми зможемо! На честь свята подаруйте вашим близьким 20 ГБ інтернету", - розповіли у Vodafone.

Для того, аби подарувати 20 ГБ, зробіть наступне:

переконайтеся, що отримувач подарунка є клієнтом саме цього мобільного оператора

надішліть на номер 3565 SMS з номером телефона того, кому ви хочете дарувати безкоштовні гігабайти, у форматі 380ХХХХХХХХХ

очікуйте на SMS з інформацією про результат, отримувача також сповістять про презент від вас.

Важливо врахувати, що кожен абонент може відправити максимум 2 подарунки. А отримати безкоштовні гігабайти можна лише один раз. Акція діятиме з 9 по 10 березня.

Акція від мобільного оператора (скріншот)

Використати 20 ГБ можна буде протягом 30 днів з моменту отримання, лише на території України.

Хто може відправити безкоштовні гігабайти:

усі клієнти Vodafone (окрім тарифів Vodafone Device S/M/L, Смартфон Стандартний, Yezzz, Partner, IoT, Business).

Хто може отримати 20 ГБ: