Клієнти Vodafone можуть отримати безкоштовні гігабайти мобільного інтернету. Як це зробити

До дня народження Тараса Григоровича Шевченка (9 березня) мобільний оператор Vodafone підготував подарунок для своїх абонентів. Українці зможуть отримати, а також надіслати друзям чи близьким 20 гігабайтів безкоштовного мобільного інтернету.
Як отримати подарунок та хто зможе це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Vodafone.
"Українці й українки, вітаємо вас із Днем народження духовного батька нації - Тараса Шевченка! Як і в часи Кобзаря, ми з вами зараз дуже важливі і потрібні один одному. Дослухаймося і об'єднаймося ще більше, бо наша сила – у нас самих. Разом ми зможемо! На честь свята подаруйте вашим близьким 20 ГБ інтернету", - розповіли у Vodafone.
Важливо врахувати, що кожен абонент може відправити максимум 2 подарунки. А отримати безкоштовні гігабайти можна лише один раз. Акція діятиме з 9 по 10 березня.
Використати 20 ГБ можна буде протягом 30 днів з моменту отримання, лише на території України.
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