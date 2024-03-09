Клиенты Vodafone могут получить бесплатные гигабайты мобильного интернета. Как это сделать

К дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко (9 марта) мобильный оператор Vodafone подготовил подарок для своих абонентов. Украинцы смогут получить, а также отправить друзьям или близким 20 гигабайтов бесплатного мобильного интернета.
Как получить подарок и кто сможет это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Vodafone.
"Украинцы и украинки, поздравляем вас с Днем рождения духовного отца нации - Тараса Шевченко! Как и во времена Кобзаря, мы с вами сейчас очень важны и нужны друг другу. Будем слушать и объединять еще больше, потому что наша сила - у нас самих. Вместе мы сможем! В честь праздника подарите вашим близким 20 ГБ интернета", - рассказали в Vodafone.
Важно учесть, что каждый абонент может отправить максимум 2 подарка. А получить бесплатные гигабайты можно только один раз. Акция пройдет с 9 по 10 марта.
Использовать 20 ГБ можно будет в течение 30 дней с момента получения только на территории Украины.
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