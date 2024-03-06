Vodafone Ukraine підготував важливе нововведення: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор Vodafone Ukraine отримав дозвіл на використання нового коду для мобільних номерів своїх абонентів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на рішення Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) розповідає, що відомо про нововведення.

Рішення НКЕК

За результатами засідання НКЕК від 6 березня оператор мобільного зв'язку Vodafone Ukraine отримав новий код - 075.

Планується, що він матиме місткість у десять мільйонів номерів і строк на п'ять років.

"Комісія прийняла рішення видати оператору дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 для мережі мобільного зв'язку з абонентською місткістю 10 000 000 негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років", - йдеться у рішення Нацкомісії.

Номери абонентів оператора з новим кодом починатимуться так: +380 75 ...

За національний ідентифікаційний код мережі рухомого зв'язку компанії доведеться сплатити 10 млн грн.

Чи зміниться щось для абонентів

Використання нового коду для мобільних номерів змінить лише "зовнішній вигляд" номерів телефонів абонентів. Всі інші послуги надаватимуться мобільним оператором як завжди.

Зазначимо, що нині Vodafone Ukraine використовує такі коди мережі: 050, 066, 095 та 099.

Кожний із цих кодів має місткість в 10 млн номерів.