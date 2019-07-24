Кличко узнал об избиении Хайден Панеттьери: спортсмен пришел в ярость

Экс-чемпион мира Владимир Кличко узнал о том, что его бывшая невеста Хайден Панеттьери была зверски избита своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Реакция украинского боксера была гневной, сообщает издание RadarOnline.

Как рассказал источник, близкий к окружению Владимира Кличка, спортсмен пришел в ярость и пообещал вмешаться в ситуацию.

"Владимир пришел в ярость, когда узнал об этом. Они могут находится в нескольких милях друг от друга, воспитывая общего ребенка, но он никогда не будет стоять в стороне от того, кто причинил вред матери его ребенка", - отметил источник.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон (фото: соцсети)

Также стало известно, что Владимир Кличко связался с Панттьери еще в мае, когда стало известно о том, что Хикерсона арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Несмотря на то, что общая дочь Кличко и его экс-невесты Кайя находится под опекой отца, он пообещал в ближайшее время посетить Панттьери, чтобы убедиться, все ли с ней в порядке.

Хайден Панттьери не общается с дочерью, которая находится под опекой отца (Коллаж РБК-Украина)

Также он пытается переубедить Хайден Панттьери разорвать все отношения с бойфрендом, который систематически ее избивает.

Напомним, ранее мы писали о том, что родственники сильно переживают за Хайден Панттьери, так как она решила не разрывать отношения с бойфрендом, который ее избивал.

А также рассказывали о том, что Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко.