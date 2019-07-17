ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко: все подробности

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 18:13
Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко: все подробности
Хайден Панеттьери не общается со своей дочерью от Кличко (фото: коллаж РБК-Украина)

Четырехлетняя Кая живет в Украине и редко видит мать

Хайден Панеттьери держится в стороне от своего 4-летнего ребенка, которого она родила от украинского боксера Владимира Кличко.  Кая живет в Украине со своим знаменитым отцом с тех пор, как он и Хайден расстались в августе прошлого года. Об этом сообщает издание People.

По данным инсайдера, жизнь Панеттьери меняется, ее дочь живет далеко от нее и у Хайден сейчас совсем другие проблемы.

Последний раз Хайден показывала фото со своей дочерью в феврале этого года, когда у нее был отпуск. Тогда она опубликовала снимок с дочерью, пристегнутой к детскому автокреслу, на своей странице в Twitter.

Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко: все подробности

Дочь Владимира Кличко и Хайден Паннетьери (фото: twitter.com/haydenpanettier)

"Милые моменты со спящими младенцами", - написала она.

Напомним, что родственники Панеттьери волнуются за нее, поскольку она не рассталась со своим парнем Брайаном Хикерсоном после того, как он ее избил.

На прошлой неделе был суд касательно этого избиения. Верховный судья Лос-Анджелеса выслушал показания полицейского, который приехал на вызов к дому, где 2 мая было совершено домашнее насилие в отношении Паннетьери.

Во время слушания судья отклонил ходатайство об отклонении уголовного обвинения против Хикерсона. Если его вина будет доказана, то его могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось о том, что бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хайден Паннетьери около полугода страдала от жестокого обращения со стороны своего бойфренда.

Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте: видео происшествия Экс-невеста Владимира Кличко шокировала своим внешним видом (фото)
Новости Украины Владимир КличкоХайден Панеттьери
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь