Хайден Панеттьери не общается с дочерью от Кличко: все подробности

Хайден Панеттьери не общается со своей дочерью от Кличко (фото: коллаж РБК-Украина)

Четырехлетняя Кая живет в Украине и редко видит мать

Хайден Панеттьери держится в стороне от своего 4-летнего ребенка, которого она родила от украинского боксера Владимира Кличко. Кая живет в Украине со своим знаменитым отцом с тех пор, как он и Хайден расстались в августе прошлого года. Об этом сообщает издание People.

По данным инсайдера, жизнь Панеттьери меняется, ее дочь живет далеко от нее и у Хайден сейчас совсем другие проблемы.

Последний раз Хайден показывала фото со своей дочерью в феврале этого года, когда у нее был отпуск. Тогда она опубликовала снимок с дочерью, пристегнутой к детскому автокреслу, на своей странице в Twitter.

Дочь Владимира Кличко и Хайден Паннетьери (фото: twitter.com/haydenpanettier)

"Милые моменты со спящими младенцами", - написала она.

Напомним, что родственники Панеттьери волнуются за нее, поскольку она не рассталась со своим парнем Брайаном Хикерсоном после того, как он ее избил.

На прошлой неделе был суд касательно этого избиения. Верховный судья Лос-Анджелеса выслушал показания полицейского, который приехал на вызов к дому, где 2 мая было совершено домашнее насилие в отношении Паннетьери.

Во время слушания судья отклонил ходатайство об отклонении уголовного обвинения против Хикерсона. Если его вина будет доказана, то его могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось о том, что бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хайден Паннетьери около полугода страдала от жестокого обращения со стороны своего бойфренда.