Кличко дізнався про побиття Хайден Панеттьєрі: спортсмен прийшов в лють

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко дізнався про те, що його колишня наречена Хайден Панеттьєрі була по-звірячому побита своїм бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Реакція українського боксера була гнівною, повідомляє видання RadarOnline.

Як розповіло джерело, близьке до оточення Володимира Кличка, спортсмен прийшов в лють і пообіцяв втрутитися в ситуацію.

"Володимир прийшов в лють, коли дізнався про це. Вони можуть знаходиться в декількох милях один від одного, виховуючи дитину, але він ніколи не буде стояти осторонь від того, хто заподіяв шкоду матері його дитини", - зазначило джерело.

Хайден Панеттьєрі і Брайан Хикерсон (фото: соцмережі)

Також стало відомо, що Володимир Кличко зв'язався з Панттьєрі ще в травні, коли стало відомо про те, що Хикерсона заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві.

Незважаючи на те, що спільна дочка Кличко і його екс-нареченої Кайя знаходиться під опікою батька, він пообіцяв найближчим часом відвідати Панттьєрі, щоб переконатися, чи все з нею в порядку.

Хайден Панттьєрі не спілкується з дочкою, яка знаходиться під опікою батька (Колаж РБК-Україна)

Також він намагається переконати Хайден Панттьєрі розірвати всі стосунки з бойфрендом, який систематично її б'є.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родичі сильно переживають за Хайден Панттьєрі, так як вона вирішила не розривати стосунки з бойфрендом, який її бив.

А також розповідали про те, що Хайден Панеттьєрі не спілкується з дочкою від Кличка.