Экс-невеста Кличко не бросила парня, который ее избивал: родственники волнуются за нее

Экс-невеста Кличко не бросила избивающего ее парня (фото: celebsfirst.com)

Бывшая возлюбленная Кличко продолжает отношения с парнем, который ее бьет

Экс-невеста Владимира Кличко Хайден Паннетьери продолжает встречаться со своим парнем, который недавно ее избил. При этом родственники американской актрисы просят ее бросить Брайана Хикерсона. Об этом сообщает издание People.

По словам инсайдера, близкое окружение 29-летней Хайден переживают за девушку, поскольку она не бросила мужчину, который посмел поднять на нее руку.

Родственники и друзья просят Хайден не останавливать свой выбор на Брайане и найти более достойного человека.

Экс-невеста Кличко не бросила избивающего ее парня (фото: celebsfirst.com)

На прошлой неделе, по данным RadarOnline, Хикерсон предстал перед судом, когда верховный судья Лос-Анджелеса выслушал показания полицейского, который приехал на вызов к Паннетьери, где 2 мая было совершено домашнее насилие в отношении женщины. Во время слушания судья отклонил ходатайство об отклонении уголовного обвинения против Хикерсона.

Если Хикерсон будет признан виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, что бывшая возлюбленная Владимира Кличко, которая родила ему дочь, на протяжении полугода страдала от жестокого обращения. В полиции заявили, что парень избивал Хайден довольно часто.

Ранее сообщалось о том, что Хайден Паннетьери шокировала своим внешним видом, когда вышла на люди в Лос-Анджелесе в мешковатой футболке, из-под которой было видно трусы.