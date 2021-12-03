Кличко сообщил, когда и на сколько подорожает проезд в транспорте Киева

Проезд в коммунальном транспорте Киева все-таки подорожает. Для владельцев "Карточки киевлянина" он будет 12 гривен, для гостей столицы - 20 гривен.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил мэр Виталий Кличко.

Какая цена проезда

Для жителей Киевской области проезд составит 14 гривен.

"Для киевлян рассматривается цена в 12 грн по "Карточке киевлянина". Для жителей области, которые приобретают проездной билет, разовая поездка будет 14 грн. А разовая поездка для туриста будет стоить до 20 грн", – сказал градоначальник.

Когда подорожает проезд

Кличко рассказал про инициативу предоставить из городского бюджета дотацию в размере 500 млн грн транспортным предприятиям Киева.

Отметим, что именно с помощью этой суммы киевские власти решили сдержать подорожание в коммунальном транспорте.

"Что значит "дотация"? Сегодня себестоимость проезда меньше, чем цена на проезд. Такая же ситуация и в других городах. Другие города уже подняли цену на проезд, мы держимся", – сказал он.

Мэр снова уверил, что до окончания отопительного сезона цена подниматься не будет.

Отметим, что новость о подорожании проезда в транспорте очень возмутила жителей столицы. Люди не готовы соглашаться с решением киевских властей повысить проезд в 2,5 раза.