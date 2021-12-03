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Кличко повідомив, коли і на скільки подорожчає проїзд у транспорті Києва

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 08:47
Кличко повідомив, коли і на скільки подорожчає проїзд у транспорті Києва Фото: проїзд у київському транспорті подорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Проїзд у комунальному транспорті Києва все-таки подорожчає. Для власників "Картки киянина" він буде 12 гривень, для гостей столиці - 20 гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер Віталій Кличко.

Яка ціна проїзду

Для жителів Київської області проїзд складе 14 гривень.

"Для киян розглядається ціна в 12 грн по "Картці киянина". Для жителів області, які купують проїзний квиток, разова поїздка буде 14 грн. А разова поїздка для туриста коштуватиме до 20 грн", – сказав градоначальник.

Коли подорожчає проїзд

Кличко розповів про ініціативу надати з міського бюджету дотацію в розмірі 500 млн грн транспортним підприємствам Києва.

Зазначимо, що саме за допомогою цієї суми київська влада вирішила стримати подорожчання в комунальному транспорті.

"Що значить "дотація"? Сьогодні собівартість проїзду менша, ніж ціна на проїзд. Така ж ситуація і в інших містах. Інші міста вже підняли ціну на проїзд, ми тримаємося", - сказав він.

Мер знову запевнив, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися не буде.

Зазначимо, що новина про подорожчання проїзду у транспорті надзвичайно обурила мешканців столиці. Люди не готові погоджуватися з рішенням київської влади підвищити проїзд у 2,5 рази.

Як ми раніше писали, у київській електричці "модернізували" вибите вікно дуже дивним способом.

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