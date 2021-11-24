В киевской электричке "модернизировали" выбитое окно очень странным способом: и так сойдет (фото)

В электричке Киевпастранса неизвестные выбили окно. Но на предприятии решили не вставлять стекла, а просто заткнуть их бумажной рекламой.

В паблике отметили, что в одном из вагонов городской электрички кто-то разбил окно. Но сотрудники даже не убрали разбитое стекло, а просто заклеили окно рекламой.

"Это мелочи, потому что работники электрички проявили изобретательность и тупо взяли и заклеили это окно рекламой. Торопились так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры - прежде всего. Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть и другие клевые девизы", - написал автор поста.

В Киеве заклеили окно поезда рекламой (фото: Киев Оперативный)

В комментариях к фотографии украинцы написали, что стоимость проезда соответствует сервису в электричке.