Кличко сделал заявление об открытии школ и садиков Киева

В Киеве провели проверку учебных заведений и составили акты оценки укрытий в заведениях образования. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие учебные заведения работать с 1 сентября офлайн не начнут.
Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
Как сообщает мэр Киева, с 1 сентября планируют открыть школы для обучения детей, в том числе и в очном формате.
"Даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения город принял решение открыть школы и садики. Это серьезное и ответственное решение", - рассказал Кличко.
Он добавил, что сейчас идет подготовка к новому учебному году и обсуждается работа школ и садиков в нынешних условиях.
"Ради безопасности детей и учителей в школах и садиках города провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи заведений образования - по поводу возможности их использования как самых простых укрытий и оставили акты оценки этих помещений", - рассказал мэр Киева.
Он отметил, что было проверено 100% заведений образования и составлено акты оценки 67% укрытий при заведениях образования.
"В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены самые простые укрытия. Заведения, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в формате онлайн", - заявил Виталий Кличко.
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