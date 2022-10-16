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Кличко розповів про мужню киянку, яка допомагає впоратися з наслідками ракетних ударів РФ

Фото: Людмила Ободзінська, керівниця Шевченківського ШЕУ в Києві (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

Мер Києва Віталій Кличко поділився історією про дорожників, які займаються ліквідацією наслідків російських обстрілів столиці України, відновленням руху, латають дірки від вирв, вивозять сміття з місць потрапляння ворожих ракет.

Про це градоначальник 16 жовтня розповів у своєму проекті "Люди Твого Києва" на сторінці у Facebook.

"Сьогодні - історія про киянку, завдяки якій кияни бачать доглянуті вулиці, парки та сквери у центрі міста. Це історія про 50-річну начальницю Шляхово-експлуатаційного управління з утримання автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району Людмилу Ободзінську", - йдеться в публікації.

У її підпорядкуванні - 362 працівники, в управлінні - 58 одиниць техніки, 149 км доріг, які щодня потрібно обслуговувати - ремонтувати та прибирати.

Людмила Ободзінська (фото: скріншот з відео)

Ободзінська вже 11 років працює у дорожній сфері, а керує Шевченківським ШЕУ - три роки.

Героїня ролика розповіла, як із самого початку повномасштабного вторгнення РФ шляховики окрім звичної щоденної роботи в Шевченківському районі столиці займалися доставкою гуманітарної допомоги, облаштуванням блокпостів у столиці, розбором завалів після "прильотів" у центрі міста.

Наслідки російських обстрілів Києва (фото: скріншот із відео)

Це потрібно було робити дуже оперативно, щоби на місце події змогла під'їхати спецтехніка та виконувати свою роботу.

Після російських масованих ракетних ударів 10 жовтня у центі Києва на місці триметрової вирви на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Шевченка шляховики облаштували покриття з крихти, яке через 1-2 тижні має просісти, після чого там влаштують нове асфальтне покриття.

Київські доріжки роблять ремонт на перехресті вул. Володимирської та бульвару Шевченка після російських ракетних ударів 10 жовтня (фото: скріншот з відео)

Ободзінська розповіла, як минулого понеділка Шевченківське ШЕУ разом з іншими службами міста практично через добу після атаки відновили рух на цьому жвавому перехресті.

До цього оперативно прибрали обгорілі авто, уламки дорожніх знаків і бите скло з прилеглих будівель, латали вирви від російських ракет.

"Дякуючи таким героїчним жінкам та чоловікам, які працюють у нашому місті, ми вистоїмо та переможемо! Бо наша сила - в людях. Їх працелюбності, доброті, оптимізмі та вірі в себе і свою країну", - наголошує Кличко.

Відео: керівниця Шевченківського ШЕУ Людмила Ободзінська розповіла про роботу шляховиків щодо ліквідації наслідків російських обстрілів Києва

Раніше повідомлялося, що у Києві 9-річний хлопчик у коментарі німецькому репортеру висловився про обстріл РФ дитячого майданчика в центрі столиці та захопив мережу.

Нагадаємо, перед цим Кличко розповів, скільки комунальників було задіяно у ліквідації наслідків ракетного обстрілу Києва.

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