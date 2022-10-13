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Кличко повідомив, скільки комунальників було задіяні у ліквідації наслідків ракетних обстрілів Києва

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 15:16
Кличко повідомив, скільки комунальників було задіяні у ліквідації наслідків ракетних обстрілів Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

В роботах з ліквідації наслідків недавніх ракетних обстрілів Києва були задіяні сотні працівників комунальних служб Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Наслідки російських обстрілів долали близько 200 дорожників і транспортників. Зокрема, фахівці Центру організації дорожного руху, КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст", КП "Київпастранс". 10 жовтня до роботи задіяли понад 40 одиниць спецтехніки. Також працювали понад 60 рятувальників столичної служби порятунку КАРС. Окрім того, на пошкоджених локаціях 10 жовтня та два наступних дні наводили лад понад 150 комунальників-працівників ЖКГ", - повідомив Кличко.

Він також подякував працівникам комунальних служб, яким довелося працювати у надскладних умовах.

"З ранку 10 жовтня в інтенсивному режимі та надскладних умовах працювали комунальники та транспортники столиці, рятувальники та медики. Комунальні служби міста доклали максимум зусиль аби якнайшвидше прибрати, відремонтувати, оновити", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що загалом роботу для життєзабезпечення міста щодня виконують десятки тисяч працівників ЖКГ.

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