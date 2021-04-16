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Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки: "можем вытеснить"

Автор: Дмитрий Войналович

Через два-три года исчезнут все маршрутки в Киеве. Раньше же убрать этот вид транспорта с улиц столицы не получится.

Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Радио НВ".

По словам столичного градоначальника, на сегодняшний день маршрутки "выполняют свою функцию", а потому запретить их одним росчерком пера не получится.

"Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров", - отметил глава Киевской городской государственной администрации.

Кличко подчеркнул, что это "один из путей", с помощью которого столичная власть может вытеснить маршрутки из города.

Фото: маршрутка на остановке общественного транспорта (РБК-Украина / Виталий Носач)

Также мэр Киева напомнил, что "за последние несколько лет" город закупил более 300 автобусов и более 100 трамваев.

Отметим, что в марте Кличко говорил, что весь коммунальный транспорт в столице не прибыльный, а дотационный.

Ранее мы писали, что в Киеве массово увольняются маршрутчики. Ведь работать в условиях локдауна не просто не выгодно, а "катастрофически убыточно".

Также предлагаем вам посмотреть видео, как в Луцке пассажиры не захотели выходить из переполненной маршрутки и подрались с "копами".

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