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Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"

Автор: Дмитрий Войналович

Через два-три роки зникнуть всі маршрутки в Києві. Раніше ж прибрати цей вид транспорту з вулиць столиці не вийде.

Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами столичного градоначальника, на сьогоднішній день маршрутки "виконують свою функцію", а тому заборонити їх одним розчерком пера не вийде.

"Маршрутки ми не можемо заборонити, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів", - зазначив голова Київської міської державної адміністрації.

Кличко підкреслив, що це "один з шляхів", за допомогою якого столична влада може витіснити маршрутки з міста.

Фото: маршрутка на зупинці громадського транспорту (РБК-Україна / Віталій Носач)

Також мер Києва нагадав, що "за останні кілька років" місто закупило більше 300 автобусів та понад 100 трамваїв.

Відзначимо, що в березні Кличко говорив, що весь комунальний транспорт у столиці не прибутковий, а дотаційний.

Раніше ми писали, що у Києві масово звільняються маршрутники. Адже працювати в умовах локдауну не просто не вигідно, а "катастрофічно збитково".

Також пропонуємо вам подивитися відео, як у Луцьку пасажири не захотіли виходити з переповненої маршрутки і побилися з "копами".

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Новини України маршрутка
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