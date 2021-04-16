Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки: "можемо витіснити"

Через два-три роки зникнуть всі маршрутки в Києві. Раніше ж прибрати цей вид транспорту з вулиць столиці не вийде.
Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо НВ".
За словами столичного градоначальника, на сьогоднішній день маршрутки "виконують свою функцію", а тому заборонити їх одним розчерком пера не вийде.
"Маршрутки ми не можемо заборонити, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів", - зазначив голова Київської міської державної адміністрації.
Кличко підкреслив, що це "один з шляхів", за допомогою якого столична влада може витіснити маршрутки з міста.
Фото: маршрутка на зупинці громадського транспорту (РБК-Україна / Віталій Носач)
Також мер Києва нагадав, що "за останні кілька років" місто закупило більше 300 автобусів та понад 100 трамваїв.
Відзначимо, що в березні Кличко говорив, що весь комунальний транспорт у столиці не прибутковий, а дотаційний.
Раніше ми писали, що у Києві масово звільняються маршрутники. Адже працювати в умовах локдауну не просто не вигідно, а "катастрофічно збитково".
Також пропонуємо вам подивитися відео, як у Луцьку пасажири не захотіли виходити з переповненої маршрутки і побилися з "копами".