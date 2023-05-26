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Кличко показав, яким буде новий пішохідний міст у Києві: вражаюче відео

У Києві збудують новий міст (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві незабаром планують збудувати новий міст, який з'єднає парк "Наталка" та набережну з островом Оболонським. Саме туди буде вести нова будова.

Як виглядатиме нова архітектурна споруда, показав мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Що відомо про новий міст на Оболоні

Так, в Оболонському районі Києва створять нову рекреаційну зону, на яку так чекають кияни.

Вона з'єднає парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. У рамках облаштування зони поряд з вулицею Прирічною, зроблять паркінг. Він буде служити для безпеки та комфорту відвідувачів.

"Його підземну частину буде приховано під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку", - зазначив Кличко.

Так виглядатиме міст уночі (фото: kyivcity.gov.ua)

Також дивіться, як виглядатиме новий сквер на Шулявці, який відкриють вже цього літа.

Раніше ми ділилися візуалізацією того, як Київ виглядав би без авто та білбордів на набережній Дніпра.

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КиївмістВіталий Кличко