Кличко показав, яким буде новий пішохідний міст у Києві: вражаюче відео

Що відомо про новий міст на Оболоні

Так, в Оболонському районі Києва створять нову рекреаційну зону, на яку так чекають кияни.

Вона з'єднає парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. У рамках облаштування зони поряд з вулицею Прирічною, зроблять паркінг. Він буде служити для безпеки та комфорту відвідувачів.

"Його підземну частину буде приховано під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку", - зазначив Кличко.

Так виглядатиме міст уночі (фото: kyivcity.gov.ua)