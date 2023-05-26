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Кличко показал, каким будет новый пешеходный мост в Киеве: впечатляющее видео

В Киеве построят новый мост (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в скором времени планируют построить новый мост, который соединит парк "Наталка" и набережную с островом Оболонским. Именно туда будет вести новое строение.

Как будет выглядеть новое архитектурное сооружение показал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Что известно о новом мосте на Оболони

Так, в Оболонском районе Киева создадут новую рекреационную зону, которую так ждут киевляне.

Она соединит парк Наталка, набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый пешеходный мост. В рамках обустройства зоны рядом на ул. Приречной, сделают паркинг. Он будет служить для безопасности и для комфорта посетителей.

"Его подземная часть будет укрыта во время воздушных тревог. А наземная – спортивной зоной отдыха", - отметил Кличко.

Так будет выглядеть мост ночью (фото: kyivcity.gov.ua)

Также, смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом.

Раньше мы делились визуализацией того, как Киев выглядел бы без авто и билбордов на набережной Днепра.

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КиевмістВиталий Кличко