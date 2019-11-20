Клевый президент: лучшие шутки Зеленского на молодежном форуме (видео)

Владимир Зеленский вместе с первой леди 20 ноября посетили Всеукраинский молодежный форум в Киеве "Украина растет вместе со мной". Президент общался с "будущим страны", много юморил и даже танцевал. Лучшие шутки гаранта - в материале Styler.

Юмористическое прошлое помогает президенту разрядить обстановку где бы то ни было, что Зеленский умело продемонстрировал на встрече с молодежью.

Президент поблагодарил за номинацию "клевый президент", отметив, что его давно так не называли.

Когда в зал начали заходить опоздавшие, Зеленский акцентировал на этом: "Доброе утро, пожалуйста, заходите". При этом попросив поставить им "энки", или "точки", как это делают в школе.

А от одной из шуток напряглись сразу все депутаты Верховной Рады, потому что Зеленский сказал, что пора менять нынешних нардепов.

"Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - заявил он.

Во время обсуждения вопроса физкультуры в школе Елена Зеленская предложила идею раздельных уроков физкультуры в старших классах для мальчиков и девочек. Первая леди вспомнила о своем опыте, что девочки часто комплексовали в присутствии мальчишек и не очень хотели ходить на физкультуру.

Президент пошутил, что "только ради этого и ходил на физкультуру... ради девочек".

Елена и Владимир Зеленские на форуме молодежи в Киеве (видео: YouTube/In Time)