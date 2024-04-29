Клавдію Петрівну остаточно розсекретили. Блогер назвав справжнє ім'я співачки: "Даю вам слово"

Хто така Клавдія Петрівна

Так, Нагорняк розповів, що вже скоро Клавдія Петрівна дасть перший "сольник". Квитки на виступ артистки майже розкуплено. Це, звісно, успіх, проте блогеру цікаво, яке продовження отримає історія навколо загадковості та "анонімності" зірки.

"Як на мене, цікаво, як вони будуть реалізовувати взагалі дане шоу з тим, що вони досі хочуть скрити від нас Соломію. Думаю, всі ви бачили ці відео-розкриття, хто ж така Клавдія Петрівна", - зазначив Нагорняк.

"І давайте так. Ми закриємо це питання. Ця дівчина, про яку всі говорять, це Соломія Опришко. І я вам даю своє слово, тому що я Клавдію Петрівну, коли працював на лейблі, хотів підписати минулого літа, коли я працював там", - додав він.

Нагорняк наголосив, що вже про це розповідав. І тому нині блогер запевняє, що говорити про те, хто ж така Клавдія Петрівна, вже немає сенсу.

Блогер сказав, хто насправді Клавдія Петрівна (скріншот)

"Я сам спілкувався з нею в соцмережах. І вона, ще не підписавши контракт зі своїм лейблом, вже попалилася перед багатьма. Тож ми закриваємо цю історію, не треба вже хайпувати на імені Клавдії", - додав Нагорняк.

Також він присоромив тих, хто намагається привернути до себе увагу натяками про те, що саме вони можуть бути Клавдією Петрівною. Ймовірно, йшлося про співачку Машу Кондратенко, котра інтригувала мережу та давала зрозуміти, що це нібито вона може бути загадковою артисткою,

"Ні, ви не Клавдія Петрівна. Вже це питання закрите і виглядає це трошечки моветоном і спекуляцією. Молоді артисти, будь ласка, створюйте нову власну творчість і не хайпуйте на ній", - резюмував блогер.