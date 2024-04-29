Клавдию Петровну окончательно рассекретили. Блогер назвал настоящее имя певицы: "Даю вам слово"

Кто такая Клавдия Петровна

Так, Нагорняк рассказал, что уже скоро Клавдия Петровна даст первый "сольник". Билеты на выступление артистки почти раскуплены. Это, конечно, успех, но блогеру интересно, какое продолжение получит история вокруг загадочности и "анонимности" звезды.

"По-моему, интересно, как они будут реализовывать вообще данное шоу с тем, что они до сих пор хотят скрыть от нас Соломию. Думаю, все вы видели эти видео-разоблачения, кто же такая Клавдия Петровна", - отметил Нагорняк.

"И давайте так. Мы закроем этот вопрос. Эта девушка, о которой все говорят, это Соломия Опрышко. И я вам даю свое слово, потому что я Клавдию Петровну, когда работал на лейбле, хотел подписать прошлым летом, когда я работал там" , - добавил он.

Нагорняк подчеркнул, что уже об этом рассказывал. И поэтому блогер уверяет, что говорить о том, кто же такая Клавдия Петровна, уже нет смысла.

Блогер сказал, кто на самом деле Клавдия Петровна (скриншот)

"Я сам общался с ней в соцсетях. И она, еще не подписав контракт со своим лейблом, уже спалилась перед многими. Так что мы закрываем эту историю, не надо уже хайовать на имени Клавдии", - добавил Нагорняк.

Также он пристыдил тех, кто пытается привлечь к себе внимание намеками, что именно они могут быть Клавдией Петровной. Вероятно, речь шла о певице Маше Кондратенко, которая интриговала сеть и давала понять, что это якобы она может быть загадочной артисткой.

"Нет, вы не Клавдия Петровна. Уже этот вопрос закрыт и выглядит это немножечко моветоном и спекуляцией. Молодые артисты, пожалуйста, создавайте новое собственное творчество и не хайпуйте на нем", - резюмировал блогер.